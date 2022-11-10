Serel Yereli ten rengi taytıyla poz verdi, her gören çıplak zannetti

Oyunculuğu bırakarak yurt dışında yaşamaya başlayan Serel Yereli, sosyal medya hesabından pencerenin önünde verdiği bir pozu yayınladı. Ten rengi tayt giyen Yereli'nin paylaşımını gören kullanıcılar, "Altında bir şey yok zannettim" yorumunu yaptı.

Bodrum Masalı dizisinin ardından oyunculuğa ara vererek İngiltere'de yaşamaya başlayan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak ten rengi taytıyla poz veren oyuncu, takipçilerini ikiye böldü.

HER GÖREN ÇIPLAK ZANNETTİ

Pencereden dışarıya bakarken çektirdiği bir fotoğrafı yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Yereli, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Taytının renginden dolayı çıplak olduğu düşünülen ünlü isme "Çıplak zannettim" ve "Giyildiğinde ten rengine dönüşen tayt yapmışlar" yorumları geldi.