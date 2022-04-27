Serel Yereli'nin 'Oruç' hatırlatması yapan takipçisine verdiği cevap tartışma yarattı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş da oruç tutmaya başlamıştı. Ancak bazı sosyal medya fenomenleri ve ünlüler, paylaşımları nedeniyle bazı takipçileriyle ters düştü. O isimlerden biri de oyuncu Serel Yereli oldu.

CESUR POZLAR PAYLAŞIYOR

Bodrum Masalı dizisiyle tanındıktan sonra oyunculuğu bırakan ve kendine başka bir kariyer yolu çizen Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla artık gündeme geliyor.

"TUTMUYORSAN BARİ TUTANA SAYGI DUY"

Sosyal medyayı aktif kullanan Serel Yereli son olarak yemek yerken verdiği bir pozu paylaştı. Yereli'nin pozuna bir takipçisi "Oruç tutmuyorsun bari tutana saygı duy" diyerek tepki gösterdi.

SERT CEVAP VERDİ

Serel Yereli bu tepkiye "Hahahah ne yaptım bro zorla ağzınıza yemek mi soktum?" yanıtını verdi. Yereli'nin bu cevabı tartışmalara neden oldu.

İşte o diyalog: