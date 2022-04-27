Serel Yereli'nin "Oruç" hatırlatması yapan takipçisine verdiği cevap tartışma yarattı
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Oyunculuğu bırakarak İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Bir paylaşımına takipçisi tarafından gelen "Oruç tutmuyorsan bari saygı duy" yorumuna Yereli'nin "Ne yaptım, ağzına zorla yemek mi soktum" cevabı tartışma yarattı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş da oruç tutmaya başlamıştı. Ancak bazı sosyal medya fenomenleri ve ünlüler, paylaşımları nedeniyle bazı takipçileriyle ters düştü. O isimlerden biri de oyuncu Serel Yereli oldu.
Bodrum Masalı dizisiyle tanındıktan sonra oyunculuğu bırakan ve kendine başka bir kariyer yolu çizen Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla artık gündeme geliyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Serel Yereli son olarak yemek yerken verdiği bir pozu paylaştı. Yereli'nin pozuna bir takipçisi "Oruç tutmuyorsun bari tutana saygı duy" diyerek tepki gösterdi.
Serel Yereli bu tepkiye "Hahahah ne yaptım bro zorla ağzınıza yemek mi soktum?" yanıtını verdi. Yereli'nin bu cevabı tartışmalara neden oldu.
İşte o diyalog: