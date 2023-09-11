Serdem Coşkun… "KAHPERENGİ GÖZLER" İLE MÜZİĞE GERİ DÖNDÜ

Arabesk pop müziğinin sevilen ismi Serdem Coşkun, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı "Kahperengi Gözler" ile müzikseverlerle buluştu. DMC etiketiyle yayınlanan şarkı, Coşkun'un gençlere özel hazırladığı bir Arabesk Pop soundu ile dikkat çekiyor.

Coşkun, "Kahperengi Gözler"de aşk acısı çekenlere sesleniyor. Şarkı, aşk acısının aslında hayatta karşılaşabileceğimiz en büyük acılardan biri olmadığını, hayatımızda daha önemli şeylerin olduğunu anlatıyor. Coşkun, bu mesajıyla dinleyicilerine hayatla yüzleşmeye ve acılarını bir kenara bırakmaya davet ediyor.

Klip, Coşkun'un İstanbul'un farklı yerlerinde çektiği görüntülerden oluşuyor. Klip, Coşkun'un etkileyici yorumu ve duygusal sözleri ile dinleyicileri etkisi altına alıyor.

Serdem Coşkun'un "Kahperengi Gözler" şarkısı, müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü. Şarkı, kısa sürede dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasına girdi.