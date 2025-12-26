Serdar Özer: Can'a çok üzülüyorum

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da Can karakterine hayat veren Serdar Özer, hem dizinin başarısından hem de canlandırdığı melankolik karakterin derinliğinden bahsetti.

'ŞÖHRET DEĞİL, SEVDİĞİM İŞİ YAPABİLMEK ÖNEMLİ'

Güller ve Günahlar'da Can karakteriyle dikkat çeken Serdar Özer, "Ben sevdiğim işi yapıyorum. Şöhret kısmıyla çok ilgilenmiyorum, bu işi sürekli yapabilmek benim için daha kıymetli" dedi. Yoğun dizi temposuna rağmen keyifle çalıştıklarını söyleyen oyuncu, Güller ve Günahlar'ın beklenen reytinglere ulaşmasından da memnun olduklarını dile getirdi.

'SOSYAL MESELELER PROJEYİ ÖZEL KILIYOR'

Dizinin senaryosunun kendisini ilk andan itibaren içine çektiğini anlatan Özer, üç bölümü arka arkaya okuduğunu söyledi. Özer, senaryonun matematiğinin çok iyi kurulduğunu ve izleyicide güçlü bir merak duygusu yarattığını vurguladı. Başarılı oyuncu, dizide aile içi baskı ve atanamayan öğretmenler gibi sosyal meselelerin ele alınmasının projeyi özel kıldığını ifade etti.

'CAN KENDİNİ CEZALANDIRIYOR'

Beste Sırapınar'a konuşan Özer, karakterin derin bir suçluluk duygusuyla hareket ettiğini belirtti. Ailenin dağılmasının ardından Can'ın kendini sorumlu hissettiğini dile getiren oyuncu, "Yapamadıklarını sırtında bir yük gibi taşıyor ve kendini cezalandırıyor. Kendinden vazgeçmiş bir durumda" dedi. Karaktere duyduğu empatiyi dile getiren oyuncu, "Can'a çok üzülüyorum" diye konuştu.

Güller ve Günahlar cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.