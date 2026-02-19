Haberler

Serdar Ortaç, YouTube programı hazırlığında

Serdar Ortaç, YouTube programı hazırlığında
Güncelleme:
Serdar Ortaç, YouTube programı hazırlığında olduğunu açıkladı. Ortaç bol konuklu bir talk show programı yapmak istediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dijital platformlara adım atmaya hazırlanıyor. Gece Muhabiri Samet Aday'a konuşan Ortaç, bol konuklu ve seyircili bir YouTube programı için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Henüz proje aşamasında olduğunu belirten Ortaç, formatın kendisini oldukça heyecanlandırdığını ifade etti. "Bol konuklu ve tıklım tıklım bir YouTube programı olacak" sözleriyle yeni projesine dair ipucu veren şarkıcı, detayları ise şimdilik paylaşmak istemedi.

Ortaç'ın dijital dünyaya atacağı bu yeni adımın nasıl bir konseptle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

''UYKU DÜZENİM YOK''

Esra Ezmeci'nin "Geçen hafta Mehmet Ali Erbil ve eşi konuğumdu. Onların nikâh şahidi olacakmışsın uyuyakalmışsın. Bu konuda sana bir sitemleri olmadı" demesi üzerine Serdar Ortaç "Evet gerçekten uyuyakaldım. Aldığım ilaçlar nedeniyle uyku düzenim yok. Hastalığım yüzünden senede iki kere düşüyorum" diye karşılık verdi.

