Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Uzun yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserle hem sahneye hem hayata tutunuşunun en güçlü kanıtını sundu. Yıllar içinde sağlık sorunları ve özel hayatıyla gündeme gelen Ortaç, bu kez alkışları kararlılığı ve azmiyle topladı.

DESTEKSİZ YÜRÜDÜ, HAYRANLARI ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTU

Harbiye'deki sahnesinde yıllar sonra ilk kez yardımsız yürüdüğü anları sergileyen Serdar Ortaç, "Eskiden yardım almadan bir adım atamıyordum, şimdi sahnede özgürüm" sözleriyle izleyicilere duygu dolu bir an yaşattı. Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüyebildiğini göstermek için özellikle sahneye adım adım ilerleyen sanatçı, seyircilerden dakikalarca süren alkış aldı.

"KUMAR, ALKOL, SİGARA… ÜÇÜNÜ BİRDEN BIRAKTIM"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, özel yaşamında da büyük bir değişime imza attığını belirtti. Bir süredir sigara ve alkol kullanmadığını, aynı zamanda kumarı da tamamen hayatından çıkardığını söyleyen sanatçı, "Yeni bir sayfa açtım. Vücuduma, ruhuma iyi gelen ne varsa onu yapmaya karar verdim" dedi.

AŞKA KAPIYI KAPATTI

Konser günü kuliste annesi Nesrin Ortaç'ın da yanında olduğu gözlemlenen sanatçı, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise net konuştu: "Aşk bana göre değil artık. Önceliğim sağlığım, sahnem ve şarkılarım."