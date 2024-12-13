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Serdar Ortaç: Sol kolumu da kaybettim

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MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, ev hapsindeyken stresten sol kolunu kaybettiğini söyledi. Artık televizyona çıkmama kararı aldığını açıklayan Ortaç, "Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum." diye konuştu.

Yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırılan şarkıcı Serdar Ortaç, Özlem Esra Ada'nın sunduğu programa konuk oldu. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç, hastalığıyla ve özel yaşantısına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

"EV HAPSİNDEYKEN SOL KOLUMU KAYBETTİM"

Daha önce hastalığı nedeniyle sol bacağını kaybettiğini açıklayan Ortaç, "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen 'Yine sahneye çıkarım, konserimi yaparım' dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumu da kaybettim. Bu hastalık, strese gelmeyen bir hastalık." dedi.

"BENİ BİR DAHA TELEVİZYONDA GÖREMEYECEKSİNİZ"

Aldığı tepkiler dolayısıyla bundan sonra televizyonlara çıkmama kararı aldığını açıklayan ünlü şarkıcı, "Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz. Sokaktaki magazin röportajları hariç tabii, ona bir şey yapamam ama bir daha bir kanalda konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA KONSER VERİRSEM ADAM DEĞİLİM"

Kariyerini bitirme kararı aldığını açıklayan ünlü popçu, "Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum." diye konuştu.

"GERÇEKTEN YARIN SABAH ÖLMEK İSTİYORUM"

"Artık ölmek istiyorum" diyen Ortaç sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllardır sahnelerde konserler verdim, insanları eğlendirdim. Ama televizyonu açıyorum, yıllardır ağabey-abla dediğim insanlar bana hakaret ediyor. Ben 'Koskoca Serdar Ortaç' lafını da beğenmiyorum. Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, hükümdar değil. 350 bin, 400 bin kişi konserlerime geliyordu. Herkes düşmemi mi bekliyordu? Ben artık yaşamak istemiyorum. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum."

Serdar Ortaç: Sol kolumu da kaybettim
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıFatih Turk:

Eee napalim şimdi görmeyecekmisiz lan millete ne faydaniz oldu sanatci olarak ne yaptın konser ver al parayı kumarda kızda ye sonra mağdur edebiyatı ohhh...

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

kendi kendini bitirdin be

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Haber YorumlarıJon snow:

Yazık serdar ortaça üzülüyorum gerçekten .biz senin samimiyetine güveniyoruz ve inşallah toparlanmani istiyoruz serdar abi .lütfen

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Haber YorumlarıPerwer:

Eee Bir zamanlar çatal kaşık fırlatma eşliğinde saçma ve komik onuncu yıl marşını söylerken, bu günleri düşünmemiştin. Bunlar daha senin iyi günlerin. Etme bulma dünyası…

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Sağ elle atarsın zarı kral

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Haber YorumlarıKARACA:

nasıl olsa tiktoktan para geliyor

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Haber YorumlarıMüslüm Yıldız:

Allah şifanı verir inş,Allah gönlüne göre versin.Tez zaman da sağlığına kavuşman dileğiyle

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Haber YorumlarıCihan Demir:

Rulette yeşile tüm malını bas kral ya herro ya merro

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Adama hakkından fazla ilgi veriliyor. Ondan sürekli mızlanıyor daha fazla ilgi için

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

yazık Allah yardım etsin

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