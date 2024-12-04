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Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü

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Son dönemde bahis soruşturmasıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son görüntüsüyle hayranlarını üzdü. Paylaşılan bir videoda tekerlekli sandalyesinden bahseden Ortaç, hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Yürümekte güçlük çeken Ortaç'ın yanındaki kişiye "Sen ağrımı bir bilsen" demesi ise dikkat çekti.

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra hakkında ev hapsi kararı verilen ve sonrasında bu kararın iptal edilmesiyle normal yaşantısına dönen Serdar Ortaç, son haliyle hayranlarını üzdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bütün hayatını kolaylaştırdığını söylediği tekerlekli sandalyesini gösteren Ortaç, sonrasında yürürken güçlük yaşadı. MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç'ın yanındaki kişiye "Sen ağrımı bir bilsen" demesi ise dikkat çekti. Şarkılarıyla her dönem popüler olan Ortaç'ın bu haline yorum yağarken, "Neydin ne oldun" yorumları yapıldı.

Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNihat Kılıç:

Tohumuna para mı verdik

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Haber YorumlarıGÖKMEN AKARER:

HAYRANININ OLDUĞUNA İNANMIYORUM

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

Serdar ortaç kötü niyetli bir insan değil çok doğal biri içinden geldigi gibi yaşıyor.

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