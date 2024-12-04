Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra hakkında ev hapsi kararı verilen ve sonrasında bu kararın iptal edilmesiyle normal yaşantısına dönen Serdar Ortaç, son haliyle hayranlarını üzdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bütün hayatını kolaylaştırdığını söylediği tekerlekli sandalyesini gösteren Ortaç, sonrasında yürürken güçlük yaşadı. MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç'ın yanındaki kişiye "Sen ağrımı bir bilsen" demesi ise dikkat çekti. Şarkılarıyla her dönem popüler olan Ortaç'ın bu haline yorum yağarken, "Neydin ne oldun" yorumları yapıldı.