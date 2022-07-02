Serdar Ortaç müzik yasağını eleştirenlere tepki gösterdi: Her şeye baş kaldırmaya gerek yok - Haberler

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Serdar Ortaç müzik yasağını eleştirenlere tepki gösterdi: Her şeye baş kaldırmaya gerek yok

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, gece 00.00'dan 01.00'e esnetilen müzik yasağı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence" diye konuştu.

Pandemi kısıtlamaları kapsamında 00.00'dan sonrası için uygulanan müzik yasağı, koronavirüsün etkisini kaybetmesiyle saat 01.00'a çekilmişti. Yasağın hala devam etmesi ile ilgili müzik camiasından tepkiler devam ederken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'dan kararı destekleyen açıklamalar geldi.

"HER ŞEYE BAŞ KALDIRMAYA GEREK YOK"

Konuyla ilgili Ortaç, "Bu müzik yasağı konusunda bir orta yolu bulabiliriz. Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp, 00.00'da sahneden inebiliriz. Yeter yani. İki saat yeterli bence. O yüzden biraz daha sinirlenmeden aklı selim düşünelim. Çok sinirlenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

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