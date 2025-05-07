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Sera Kutlubey, İnci Taneleri ile Edebiyat Dünyasına Adım Attı

Sera Kutlubey, İnci Taneleri ile Edebiyat Dünyasına Adım Attı
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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Nehir karakterini canlandıran Sera Kutlubey, 2002 yılında yayımladığı romanı 'Plüton'un Düş'üşü' ile edebiyatçı kimliğini de öne çıkardı. Kutlubey'in oyunculuk performansı dizinin başarısıyla birlikte kitabına olan ilgiyi artırdı.

KANAL D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey, edebiyatçı çıktı. Dizide Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ'ın yıllar sonra bulduğu kızı Nehir'i canlandıran başarılı oyuncunun 2002 yılında yayımladığı bir romanı bulunuyor. Kutlubey, 'Plüton'un Düş'üşü' adlı romanında okurlarını sıra dışı bir hayatın izini sürmeye davet ediyor.

KİTABINA OLAN İLGİ ARTTI

Sera Kutlubey, İnci Taneleri'nin ikinci sezonunda hikayedeki ağırlığı artan Nehir karakterinde gösterdiği performansla da beğeni topluyor. Duygu yoğunluğu yüksek sahnelerdeki başarısı ve güzelliğiyle övgü alan Kutlubey, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. 1,6 milyon takipçisi bulunan hesabında diziden sahnelerini ve çalışmalarını da paylaşan ünlü oyuncunun kitap paylaşımının altına yapılan, 'Hayat tesadüfleri sever', 'İnci Taneleri'nin Nehir'i dizideki babası gibi edebiyatçıymış' yorumları dikkat çekiyor. Dizinin başarısının Kutlubey'in kitabına olan ilgiyi arttırdığı da konuşuluyor.

GÜÇLÜ KADRO

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in BKM imzalı İnci Taneleri'nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan ve Furkan Rıza Demirel yer alıyor.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' her perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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