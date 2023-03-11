Sensiz Yıllarda' Müzikseverlerle Buluştu

Söz yazarı Zeynep Talu ve müzisyen Burak Erkul Türkçe sözlerini ilk kadın Türk şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş'in yazdığı, müziği Eduardo Franco da Silva ve Jose Carlos Mosenkis'e ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayımlanan Zeynep Talu feat Burak Erkul "Sensiz Yıllarda" isimli single'ları ile bugün (10 Mart Cuma günü) müzikseverlerle buluşuyorlar.

Fikret Şeneş ile Ajda Pekkan ortaklığının başlangıç şarkısı olan "Sensiz Yıllarda", ilk olarak 1970 yılında Ajda Pekkan tarafından seslendirildi. Zeynep Talu, "Sensiz Yıllarda" yı Burak Erkul'un akustik düzenlemesiyle yorumladı.

Talu ve Erkul'u, single'larının kapak ve imaj fotoğrafları için yönetmen Gökhan Özdemir fotoğrafladı.