Semiramis Pekkan erken teşhisle hayatını kurtaran süreci anlattı

Türk müziğinin efsane ismi Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirdiği sırada yaşadığı küçük bir kaza sonrası hastaneye gitti ve orada aldığı haberle adeta şoke oldu. Gece saatlerinde köpeği Tina'yı dışarı çıkardığı sırada bina önündeki tadilat nedeniyle fark edemediği bir demire çarparak merdivenlerden sırtüstü düşen Pekkan, olayın ardından ciddi bir şey hissetmediği için kısa süreli bir dinlenmeyle süreci atlatabileceğini düşündü.

Ancak içgüdüsel bir şekilde yaşanan olayın basit bir kazadan ibaret olmadığını hisseden sanatçı, doktorunu arayarak tetkik yapılmasını talep etti. Yapılan ilk kontrollerde kırık veya görünür bir hasar bulunmazken, doktorun önerisiyle detaylı bir check-up kararı alındı. Pekkan, bu kontrolleri uzun süredir ihmal ettiğini fark edince tam kapsamlı bir tarama yaptırmaya karar verdi.

KÖTÜ HUYLU KİTLE BULUNDU

Check-up sürecinde göğüs bölgesinde tespit edilen şüpheli bir bulgu, ileri tetkiklere yol açtı. Yapılan incelemelerde sol akciğerin alt lobunda kötü huylu bir kitle olduğu belirlendi. Hızla yapılan planlama ile Pekkan ameliyata alındı ve sol akciğerinin alt lobu başarıyla alındı.

"BU BİR İŞARETTİ"

Sanatçı, hastane odasından yaptığı duygusal paylaşımda erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Eğer bu düşüş olmasaydı, belki kontrole gitmeyecektim. Bu bir işaretti. Doktorum zamanında müdahale etti, aksi takdirde birkaç ay sonra bu ameliyat mümkün olmayabilirdi. Hayatımı kurtardı" ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda hayranlarına seslenen Semiramis Pekkan, düzenli sağlık kontrollerinin ve check-up'ların hayat kurtardığını vurguladı. "Ben şu an çok iyiyim. Siz de kendinize iyi bakın. Sağlık ihmale gelmez" sözleriyle mesajını noktaladı.