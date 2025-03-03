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Selena Gomez'in Oscar kıyafeti göz kamaştırdı

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Ünlü oyuncu Selena Gomez, 79. Oscar Ödülleri töreninde giydiği kıyafetle adeta salondaki herkesi kendine hayran bıraktı. 16 binden fazla cam damlasıyla yapılan görkemli elbisesiyle törene katılan güzel oyuncunun kıyafetinin 12 İtalyan ustanın elinden çıktığı öğrenildi.

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül töreninin açılışında, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Cynthia Erivo sahne aldı.

ELBİSESİYLE TÖRENE DAMGA VURDU

97. Akademi Ödülleri töreninde "En İyi Film" ödülünü "Anora", "En İyi Yönetmen" ödülünü de bu filmin yönetmeni Sean Baker'ın kazandığı törene ünlü oyuncu Selena Gomez elbisesiyle adeta damga vurdu.

12 İTALYAN USTANIN ELİNDEN ÇIKTI

16 binden fazla cam damlasıyla hazırlanan göz alıcı şıklıktaki retro esintili kıyafetiyle Oscar törenine katılan güzel oyuncunun elbisesi için 12 İtalyan ustanın günlerce hazırlık yaptığı öğrenildi.

Selena Gomez'in Oscar kıyafeti göz kamaştırdı

GÖZ KAMAŞTIRICI BİR ELMAS GERDANLIK KULLANDI

Gomez, şeftali tonlarında nude bir ruj ve dalgalı bir bob ile görünümünü tamamladı; ayrıca göz kamaştırıcı bir elmas gerdanlık ve sarkıt küpeler kullandı.

"SOPHIA LOREN'DEN İLHAM ALDIK"

Yıldızın stilisti Erin Walsh, E! News'e ikilinin "film yıldızı büyüsünü" yansıtmak istediğini ve İtalya'nın en ünlü aktrislerinden biri olan Sophia Loren'den ilham aldıklarını söyledi. Stilist, Gomez ve Walsh'un görünümü planlarken Hollywood ikonunun eski terzisine bile danıştıklarını açıkladı.

Selena Gomez'in Oscar kıyafeti göz kamaştırdı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Erdem cik cik Sana bu tur haberler yakismiyor. :)) Sanatcilarin haberi hic ilgimizi cekmiyor..

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