Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan Mal Paylaşımı Hakkında Konuştu

2013 yılında dünya evine girdiği oyuncu Selen Görgüzel ile anlaşmalı olarak boşanan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da dostlarıyla buluşan ve güneşli havanın tadını çıkaran Alkan, daha sonra çıktığı alışveriş turunda gazeteciler tarafından görüntülendi.

Ünlü yönetmen boşanma haberlerini soran muhabirlere "Arkadaşlar hayat bu, yaşanması gerekiyormuş yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok." dedi.

Ayrılık sonrası çıkan mal paylaşımı, yurt dışındaki ev ve arabayı Görgüzel'e verdiği yönündeki haberler için ise "Dünya malı dünyada kalır, boş verin." demekle yetindi. İstinye Pazarında ki alışverişini de kısa sürede tamamlayan Hamdi Alkan, geldiği gibi tek başına alışveriş merkezinden ayrıldı.