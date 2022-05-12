Selçuk Tektaş doğum gününde unutulmadı! Eşi ve Alişan'ın paylaşımı yürek dağladı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın menajerliğini de yapan kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yıkan Tektaş, doğum gününde unutulmadı.

"SENİ, SEN GİDERKEN GELEN YAĞMURLARA EMANET ETTİM"

Eşiyle olan fotoğraflarından bir video hazırlayarak Instagram hesabından paylaşan Merve Tektaş, "Seni, sen giderken gelen yağmurlara emanet ettim. O çok sevdiğin kır çiçeklerine, vazgeçerek sonbahardan. Seni taze ilk baharlara emanet ettim. Seni çıkmaz sokaklardan uzun yollara, karanlıktan, aydınlığa emanet ettim. Derinlerden bulutlara, siyahlardan beyazlara emanet ettim. Tüm yazgıları silip ellerimle, seni başka bir kadere emanet ettim. Seni kendimden sakınıp, bir başka kalbe emanet ettim. Seni bir felaketten esirgeyip, bir umuda emanet ettim" notunu düştü.

"12 MAYIS'LAR ARTIK KARANLIK"

Kardeş acısıyla yıkılan Alişan ise yengesinin paylaşımına "O benim canımın yarısıydı. Gittiğinden beri her şey yarım. Çok özledim çok. 12 Mayıs'lar artık hep hüzün hep karanlık" yorumunu yaptı.

ALİŞAN: ABİ DEYİŞİNİ, SESİNİ, VARLIĞINI ÇOK ÖZLEDİM

Instagram hesabından kardeşiyle olan fotoğrafını yayınlayan Alişan ise şu notu düştü: "Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen. Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs… Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışsın gibi devam edecek. Emanetlerin ben nefes aldığım sürece benimle. Abi deyişini, sesini varlığını çok özledim. Bugün senin doğum günün ama sen yoksun. Ne diyebilirim ki…12 Mayıs bizim için artık karanlık. Beni hiç üzmedin, beni hep gururlandırdın Allah senden razı olsun. Eliz'le Burak'ın biricik amcası canım Selçuk'um seni çok seviyorum."