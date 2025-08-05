Selçuk Alagöz Hayatını Kaybetti

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Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Selçuk Alagöz, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etti. Ailesi ve sevenleri acı haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

ŞARKICI, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz (81) Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz önceki gün fenalaşarak Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Alagöz, müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Selçuk Alagöz'ün cenazesinin yarın öğle vakti Turgutreis Merkez Cami'de kılınacak namazın ardından İstanbul'a nakledileceği ve burada defnedileceği belirtildi.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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