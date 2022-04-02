SELAMİ ŞAHİN'İN KAZADA YARALANAN OĞLUNA GÖĞÜS TÜPÜ TAKILIP, SERVİSE ALINDI

MANİSA (DHA) - İstanbul-İzmir Otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkiinde dün 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kürşat Ö. (41) yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs ile İstanbul'dan, İzmir yönüne seyir halindeyken, fırtınanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamete seyir halinde olan Mazlum S. (42) yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak duran araçlardan, kamyonet yan devrildi. Kamyonet sürücüsü Mazlum S. kazayı yara almadan atlatırken, minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin (35), Celal Gökhan Güldal (46) ve Andreas Rangavis yaralandı.