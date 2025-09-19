Haberler

Sekiz yıllık evlilik sona erdi! Asena ve Hasan Dere'den açıklama geldi

Sekiz yıllık evlilik sona erdi! Asena ve Hasan Dere'den açıklama geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Sahne hayatına İbo Show'daki unutulmaz dans performansıyla adım atan ve yıllarca oryantal dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Asena, sekiz yıllık evliliğini noktaladı. Eşiyle yaptıkları ortak açıklamada 'Evliliğimizi sevgi, saygı ve dostlukla noktaladık' ifadelerine yer veren ünlü isim, ayrılığın perde arkasında dolaşan ihanet iddialarına rağmen dostane tavrını korudu.

Bir dönemin en popüler oryantallerinden olan Asena, İbo Show'daki dans performansıyla milyonlara ulaşarak büyük bir çıkış yapmış ve uzun yıllar sahnelerin aranan ismi olmuştu. 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile nikâh masasına oturan ünlü isim, evliliğin ardından kariyerini noktalama kararı almış ve Almanya'ya yerleşmişti. Çift, geçtiğimiz aylarda Dere'nin Asena'ya hediye ettiği 40 milyon liralık Bentley ile magazin gündemine oturmuştu. Ancak bu kez gündeme gelen haber farklı oldu. İkilinin sekiz yıllık evliliği sessiz sedasız sona erdi.

İHANET İDDİALARI GÜNDEMDE

Ayrılığın ardından kulislerde çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Özellikle ihanet iddiaları, magazin gündeminde geniş yankı buldu. Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüğü bilinen Asena, bu gelişmeyle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu.

İLK AÇIKLAMA: "EVLİLİĞİMİZİ DOSTLUKLA NOKTALADIK"

Ünlü oryantal Asena ile Hasan Dere, boşanma haberlerini doğrulayan açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Ortak metinde şu ifadelere yer verildi, "Değerli basın mensupları; sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özeldir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı

Bakan Fidan: Basına yansımayan çok sert kararlar alındı
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Çöplerin toplanmadığı Konak'ta belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı

Millete çöp başkana Volvo
Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi

Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte yeni işi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimi destekleyecek? Aziz Yıldırım seçime saatler kala sessizliğini bozdu

Kimi destekleyecek? Seçime saatler kala sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.