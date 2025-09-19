Sekiz yıllık evlilik sona erdi! Asena ve Hasan Dere'den açıklama geldi

Bir dönemin en popüler oryantallerinden olan Asena, İbo Show'daki dans performansıyla milyonlara ulaşarak büyük bir çıkış yapmış ve uzun yıllar sahnelerin aranan ismi olmuştu. 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile nikâh masasına oturan ünlü isim, evliliğin ardından kariyerini noktalama kararı almış ve Almanya'ya yerleşmişti. Çift, geçtiğimiz aylarda Dere'nin Asena'ya hediye ettiği 40 milyon liralık Bentley ile magazin gündemine oturmuştu. Ancak bu kez gündeme gelen haber farklı oldu. İkilinin sekiz yıllık evliliği sessiz sedasız sona erdi.

İHANET İDDİALARI GÜNDEMDE

Ayrılığın ardından kulislerde çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Özellikle ihanet iddiaları, magazin gündeminde geniş yankı buldu. Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüğü bilinen Asena, bu gelişmeyle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu.

İLK AÇIKLAMA: "EVLİLİĞİMİZİ DOSTLUKLA NOKTALADIK"

Ünlü oryantal Asena ile Hasan Dere, boşanma haberlerini doğrulayan açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Ortak metinde şu ifadelere yer verildi, "Değerli basın mensupları; sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özeldir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz."