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Sefo'dan Seyirciye Boyalı Uyarı

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Sefo'dan Seyirciye Boyalı Uyarı

Çatalca'daki festival kapsamında önceki gece konser veren Rapçi Sefo, sahneye paket boya atan izleyicisine "Bana boya atmayın, yüzüme gözüme geliyor ve dikkatim dağılıyor. Yoksa sahnenin önüne gelmem size uzak kalırım" diyerek gençleri uyarmak zorunda kaldı. Bu yıl 21'inci kez düzenlenen 'Erguvan Festivali 'nde renkli görüntüler yaşandı.

Colorap etkinliği eşliğinde müzikle renklerin dansına karışan on binlerce genç, DJ. Doğukan Manço ve Sefo'nun şarkılarına eşlik etti. Colorap önce Doğukan Manço'nun müzikleri eşliğinde Belediye Başkanı Mesut Üner'in ilk atışını yaptığı boyalarla başladı. Rengarenk olan gençler müziğin ritmine kendini verirken sahneye Sefo çıktı. Sevilen tüm şarkılarını seslendiren Sefo'ya binlerce kişi aynı anda eşlik ederek unutulmaz saatler yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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