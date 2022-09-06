Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazan İsmail Türüt'ün ifadesi alındı

Türkiye'de kendisine yönelik operasyon gerçekleştirilmesinin ardından yurt dışına kaçan ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı bilinen suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videolar ve iddiaları nedeniyle uzun süreden bu yana gündemi meşgul ediyor. Yayınladığı videolar sebebiyle birçok ünlü isim, daha önce Peker'le çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

PEKER İÇİN ŞARKI YAZDI

Fakat Peker'e yakınlığıyla bilinen türkücü İsmail Türüt, bu isimler arasında yer almadı. Türüt, ne sosyal medya hesabından Peker'le olan fotoğrafını sildi ne de Peker'le bağını kopardı. Hatta ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde Peker'in doğum günü nedeniyle "Siyaset bozdu keyfimizi" adlı şarkıyı yazarak, seslendirdi.

İFADESİ ALINDI

Ancak bu şarkı nedeniyle emniyet güçleri kısa sürede harekete geçti. Şarkıcı İsmail Türüt, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Türüt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İsmail Türüt'ün Sedat Peker'le bestelediği "Siyaset bozdu keyfimizi" adlı şarkının sözleri ise şöyle:

"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere

Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e

Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim

Doğum gününü kutlar, yanağından öperim

Reisim sen gideli, deli gibiyim deli

Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli

Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli

Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor

Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor

Tanıyan tanımayan seni bana soruyor

Seni bana soruyor

Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını

Adam sandıklarımın sildim artık adını

Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın

Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın

Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın

Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun

Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun

Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor

Ekonomik bunalım günden güne artıyor"