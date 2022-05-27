Seda Üren Bambaşka Bir Tarzla Sevenlerine Merhaba Diyor - Haberler

Yıllardır müzik sektöründe sevilen şarkıları ile müzikseverlerin kalbinde taht kuran Seda Üren 3 yıllık suskunluğunu 'Kırarım Bu Kalemi' şarkısı ile bozuyor. Z kuşağının yeni müzik tarzı trap ile yıllardır tarzı olan fantezi-pop'u birleştirerek farklı bir sound yakalayan sanatçı böylelikle bir yeniliğe de imza atmış oluyor.

'Kırarım Bu Kalemi' şarkısının sözü ve müziği yılın şarkısı seçilen 'Nabız'ın sahibi Aykut Açık'a ait. Başarılı besteci bu sefer de Üren için çok iddialı bir çalışma yaptı ve ortaya 'Kırarım Bu Kalemi' çıktı.

Şarkının aranjesi başarılı isimler Hatem Tutkus ve Elber Tutkus imzası taşıyor. Klip için Melisa Erol imzalı doğa dostu, geri dönüşümlü kumaştan tasarlanan özel tasarımlar ile kamera karşısına geçen şarkıcının, klip yönetmenliğini ise Burcu Bal yaptı.

Yepyeni müzik tarzı ve fit görüntüsüyle yeniden sevenleri ile buluşan Barbie lakaplı Seda Üren bu çalışmasının, var olan hayran kitlesinin dışında özellikle gençler tarafından da çok sevileceğini belirtiyor. Aylardır bu şarkısı için çalışan başarılı sanatçı 'verdiğim arayı kapatacak muhteşem bir çalışma' diyerek yeni şarkısındaki iddiasını ortaya koyuyor.

27 Mayıs Cuma günü müzikseverlerle buluşan şarkı şimdiden yazın hitleri arasında gösteriliyor.

Snob Magazin / Magazin