DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Seda Sayan'ın adını kullanarak güzellik merkezi açtılar. Seda Sayan'ın ismini kullanarak maddi kazanç sağlayan kişilerin olduğunu belirten Avukat Ali Cem Bilgili herkesi uyardı.

Bilgili " Müvekkilimiz Seda Sayan'ın (SedaSayanstil) tanınmış kişiliği ve markası üzerinden maddi kazanç sağlamaya çalışan kişi ve kurumlarla alakalı yaptığımız tespitler tarafımıza ulaşan şikayetler dolayısıyla iş bu açıklama yapmak zurureti hasıl olmuştur.

Önemle vurgulamak gerekir ki müvekkilimizin şahsına doğrudan veyahut dolaylı olarak sahibi ya da ortağı oldu herhangi bir güzellik merkezi, sağlık kuruluşu, kozmetik markası bulunmamaktadır.

Müvekkilimizin ismi, logosu markası veya onlarla iltibas yaratan isim ve işaretlerin faaliyet gösteren kişi ve kurumdan itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. İlgili kişi ve kurumlarla ile alakalı olarak hukuki süreç başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.