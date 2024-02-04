Seda Bakan'ın makyajsız hali sosyal medyada dikkat çekti

Seda bakan 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuş çift Ela ve Leyla'yla evliliklerini taçlandırmıştı.

Özel hayatına dair renkli kareleri sosyal medya hesabından oyuncu, hafta sonu yürüyüşe çıktı.

'Fırsat bulup yürüyenlerde bugün' notuyla bu fotoğrafını yayınlayan Bakan'ın makyajsız hali dikkat çekti.

Ünlü oyuncu paylaşımında herhangi bir filtre de uygulamadı.