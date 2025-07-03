Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz

Geçtiğimiz yıllarda izleyiciyle buluşan ve büyük ilgi gören romantik komedi "Gelin Takımı", ikinci filmiyle yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Devam filminde çekimler tüm hızıyla sürerken, setten gelen görüntüler ve iddialar da projeyi gündemde tutuyor.

SETTE GERGİNLİK YAŞANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Filmin geçtiğimiz günlerde bir kavga iddiasıyla gündeme gelmesi dikkat çekmişti. İddiaya göre, oyuncular Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında, meslektaşları Burak Deniz'le ilgili bir tartışma yaşandı. Set çalışanlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldığı söylenen bu gerginlik sırasında, Şebnem Bozoklu'nun oturduğu sandalyeden düşerek kısa süreli bir şok yaşadığı öne sürüldü. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ekipten gelen keyifli paylaşımlar bu iddiaları gölgede bıraktı.

BOZOKLU'NUN MİZAH DOLU YORUMU GÜNDEM OLDU

Son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde izleyici karşısına çıkan ve ardından diziye veda eden Şebnem Bozoklu, şimdi yeni projesi "Gelin Takımı 2" ile sinemaya dönüş yapıyor. Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı kamera arkası paylaşımıyla gündeme geldi.

Tekne sahnelerinin çekiminde kaydedilen görüntüleri paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine esprili bir not da ekledi, "Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı."