Şarkıcı Zara, İlker Görgülü ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Uzun yıllardır şarkıları ve tarzıyla gündemden düşmeyen sanatçı Zara, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı meslektaşı İlker Görgülü ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilince şarkıcından jet yalanlama geldi.

"İLKER BEY'İ İLK KEZ SAHNEMDE GÖRDÜM"

Sesi ve yorumuyla alkış toplayan Zara, geçtiğimiz haftalarda verdiği konserinde Görgülü ile el ele sahneye çıktı. Zara, ve Görgülü sahnede 'Hatıran Yeter' parçasında düet yaptı.

Sahneden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı.

Samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından cevap veren Zara "İlker Bey'i ilk ve son defa sahnemizde gördüm.

Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Hepsi bu kadar bilginize" ifadelerini kullandı.