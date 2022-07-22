Şarkıcı Selen Görgüzel, yüzüne sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Görgüzel, "Yanlış anlaşılmasın tamamen bilimsel" diyerek yüzüne yeni doğmuş erkek bebeklerinden alından sünnet derisinden bakım yaptırdığını söyledi.
Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selen Görgüzel, Nişantaşı'nda güzellik merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Görgüzel'in yüzüne yaptırdığı bakım ise ağızları açık bıraktı.
SÜNNET DERİSİNDEN CİLT BAKIMI
Özel bir klinikte çocukların sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cildine enjekte ettirdiğini söyleyen Selen Görgüzel, "Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış" dedi.
Ses tellerindeki nodülden dolayı zor günler geçiren Selen Görgüzel, sahnelere geri döneceğini de sözlerine ekledi.