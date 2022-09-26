Şarkıcı Melek Mosso, İranlı kadınlara destek vermek için sahnede saçlarını kesti

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara bir destek de ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan geldi. Mosso, İranlı kadınlara destek olmak adına sahnede saçlarını kesti.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Protestolarda şu ana kadar en az 41 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

SANATÇILAR DESTEK VERDİ

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki sanatçılar da İran halkına destek vermek adına çeşitli açıklamalarda bulundu. Bazı kadın sanatçılar da saçlarını kesti.

MELEK MOSSO DA SAÇLARINI KESTİ

Türkiye'de ise ünlü sanatçı Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek gitti. Mosso, sahnede saçlarını keserek İran halkının yanında olduğunu ifade etti.