Şarkıcı Kalben'in uyuşturucu operasyonuyla ilgili ifadesi alındı

Emniyette verdiği ifade de "İçiciyim ben, satmıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Ancak Kalben, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı aldı. Akabinde ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Baskın sırasında uyuşturucu dolu kavanozu evinin balkonundan atan Kalben, yurt dışı yasağı alarak kontrollü serbest bırakıldı.