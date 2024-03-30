Şarkıcı Gizem Tuncer: Hayatıma girecek erkek bana denk olmalı

Şarkıcı Gizem Tuncer, Haberlercom stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun "Haber Bahane" programının konuğu oldu. Tuncer,özel hayatından bahsederken hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi.

Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan Gizem Tuncer oldu. Tuncer, sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun"Parasız adam gereksiz adam" yorumunu hatırlatması üzerine "Ben bir adamın cebine harçlık koyarsam ona saygı duyamam. Cebine harçlık koyduğumuz her insana hükmetme hakkımız doyuyor. Ben özgür ve hür insanlardan etkilenirim. Babasının şirketlerini kendisinin gibi gösteren adamlar da bana iyi gelmiyor. Ben 'Tekneleri, yatları olsun' demiyorum. Bana denk biri olsun." ifadelerini kullandı.

"ZENGİN BİRİ DE BENİM CEBİME PARA KOYAMAZ"

Aynı durumun kendisi için de geçerli olduğunu vurgulayan Tuncer, sözlerine şöyle devam etti;

"Zengin biri de gelip benim cebime para koyamaz. O kim ki benim cebime para koyabiliyor. Ben bunu da kabul etmem, herkes kendine yetebilsin. Evlenildiğinde bir hayat paylaşıldığında ortak hesap olabilir. Ben Mahmut Tuncer'in kızı olmayıp standart şekilde geçinen biri olsaydım da yine denk birini isterdim."

"PARA YOKSA NE YAPACAĞIZ"

"Para yoksa ne yapacağız? Eve su, kira, aidat geliyor ben bunları tek ödemek istemem. Hayatımdaki insanla bu parayı bölüşebiliyor olmam lazım. Herkes kendine sahip çıksın. Ben hesabımı da kimseye ödetmem. Bütün hesapları ben öderim. Cebimde param yoksa o yemeğe zaten gelmem."