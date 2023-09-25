Şarkıcı Ece Ronay, eski eşinden şiddet gördüğünü açıkladı

Şarkıcı Ece Ronay, sosyal medyada paylaşım yaparak 1 ay önce uzaklaştırma kararı aldığı eski eşinden şiddet gördüğünü ifade etti.

Şarkıcı Ece Ronay, eşi Mehmet Bilir'den 31 Mayıs 2023 tarihinde boşanmıştı. 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvuru yapan Ronay, eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Hem fiziki hem psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten Ronay, sosyal medya hesabından, "İki gün önce bu kişi tarafından yumruk yedim. Beni bu insandan kurtarın artık. Can güvenliğim yok, lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı. Ronay, eski eşi tarafından şiddet gördüğü görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL