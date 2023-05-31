Şarkıcı Ece Ronay Boşandı

Şarkıcı Ece Ronay, boşanma davası için Gebze Adliyesi'ne gitti ve kısa bir süre sonra boşanma haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ronay, avukatının fotoğrafını paylaşarak 'Artık resmi olarak şendulum' notunu düştü.