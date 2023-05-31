Şarkıcı Ece Ronay Boşandı
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Şarkıcı Ece Ronay, boşanma davası için Gebze Adliyesi'ne gitti ve kısa bir süre sonra boşanma haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ronay, avukatının fotoğrafını paylaşarak 'Artık resmi olarak şendulum' notunu düştü.
'ARTIK RESMİ OLARAK ŞENDULUM'
Şarkıcı Ece Ronay, boşanma davası için geldiği Gebze Adliyesi'nden ayrıldıktan kısa bir süre sonra boşanma haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Avukatı Oğuzhan Yeni'nin fotoğrafını paylaşan Ronay, fotoğrafa 'Artık resmi olarak şendulum' notunu yazdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Magazin