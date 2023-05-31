Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şarkıcı Ece Ronay Boşandı

Şarkıcı Ece Ronay Boşandı

Magazin Haberleri

Şarkıcı Ece Ronay, boşanma davası için Gebze Adliyesi'ne gitti ve kısa bir süre sonra boşanma haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ronay, avukatının fotoğrafını paylaşarak 'Artık resmi olarak şendulum' notunu düştü.

'ARTIK RESMİ OLARAK ŞENDULUM'

Şarkıcı Ece Ronay, boşanma davası için geldiği Gebze Adliyesi'nden ayrıldıktan kısa bir süre sonra boşanma haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Avukatı Oğuzhan Yeni'nin fotoğrafını paylaşan Ronay, fotoğrafa 'Artık resmi olarak şendulum' notunu yazdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Magazin

Gebze Adliyesi Ece Ronay Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title