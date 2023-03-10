Şarkıcı Doğuş'tan dikkat çeken seçim yorumu: AK Parti, MHP ve İYİ Parti birleşir

Şarkılarıyla adından söz ettiren Doğuş, sosyal medya hesabından seçimle ilgili bir paylaşım yaparak "AK Parti, MHP, İYİ Parti birleşir mi? Bence evet. Şuraya tarihi bir not düşelim" yorumunda bulundu.

Yıllar önce çıkardığı Gamsız ve Ben Sensiz Ne Yaparım gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile basından uzak sessiz bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir gencin iddiasıyla babalık testi yaptırarak gündeme gelen Doğuş, bu sefer de seçim yorumuyla dikkat çekti.

"AK PARTİ, MHP VE İYİ PARTİ BİRLEŞİR"

Saç ektiren ve yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla adından söz ettiren Doğuş, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından bir paylaşım yaparak "AK Parti, MHP, İYİ Parti birleşir mi? Bence evet. Şuraya tarihi bir not düşelim" yorumunu yaptı. Doğuş'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BABALIK TESTİ YAPTIRDI

Seyid isimli bir kişi, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye vermişti. 48 yaşındaki şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile sekiz yıllık evliliğinde kriz çıkardığı iddia edilmişti. Doğuş ve Seyid isimli genç, sürecin hızlı ilerlemesi için geçtiğimiz günlerde DNA testi yaptırdı.