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Şarkıcı Çelik, 10 yıllık sevgilisiyle el ele görüntülendi

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Başarılı şarkıcı Çelik, 10 yıldır aşk yaşadığı öğretmen sevgilisi Elif Ünügür ile ilk kez Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. İkili, basın mensuplarının sorularını sessiz bıraktı.

Yıllar önce sahne aldığı İzel ve Ercan Saatçi'yle son dönemde yeniden izleyici karşısına çıkan sanatçı Çelik, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. 10 yıllık ilişkisini gözlerden uzak şekilde yaşayan Çelik, önceki gün sevgilisiyle görüntülendi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

57 yaşından başarılı şarkıcı Çelik, önceki gün öğretmenlik yapan 10 yıllık sevgilisi Elif Ünügür ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. El ele görüntülenen Çelik ve sevgilisi, karşılarında basın mensuplarını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çift, soruları da yanıtsız bıraktı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çelik, sosyal medya hesabından daha önce sevgilisiyle ilgili bir paylaşım yapmadı. Öte yandan Elif Ünügür, özel bir okulda öğretmen olarak çalışıyor.

Şarkıcı Çelik, 10 yıllık sevgilisiyle el ele görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Nişantaşı Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

necmettin durmaz:

bu kızın kimsesi yok mu

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Mersin İdmanYurdu:

ateşteyim ateşte ateşte aklım gitti bir kıza işte hayırmı şermi bilmem ama ateşteyim ben ateşte dum ka ka ka ka dum ka ka ka dum ka ka ka

Cevap Yaz238Yayından Kaldır
mahmut:

Rahat bırakın adamı

Cevap Yaz243Yayından Kaldır
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