Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul vefat etti

Magazin Haberleri

Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul vefat etti

Türkiye'nin önemli söz ve beste yazarlarından Bursalı sanatçı Hülya Şenkul hayatını kaybetti. 5 ay önce geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şenkul, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi'nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti.

5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Aslen Orhangazi'ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul'da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç'a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu. 5 ay önce bir trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul dün ikindi vakti Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul vefat etti

Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Orhangazi Türkiye Magazin Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title