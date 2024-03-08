Samsun'da Kadınlar Korosu 8 Mart Konseri Verdi

Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosunun 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği konser beğeniyle izlendi.

Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konserinde sahneye çıktı. Samsun Adliyesi Kadınlar Korosu seslendirdi türkülerle davetlilerden büyük alkış aldı.

Konsere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Baykeser, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve adliye çalışanları ile aileleri katıldı. - SAMSUN