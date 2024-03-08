Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kadınlar Korosu 8 Mart Konseri Verdi

Güncelleme:

Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosunun 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği konser beğeniyle izlendi.

Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosunun 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği konser beğeniyle izlendi.

Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konserinde sahneye çıktı. Samsun Adliyesi Kadınlar Korosu seslendirdi türkülerle davetlilerden büyük alkış aldı.

Konsere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Baykeser, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve adliye çalışanları ile aileleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Cumhuriyet Başsavcılığı Kadınlar Günü Başsavcı Samsun Kültür Müzik Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yavuz Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı Yavuz Yılmaz kimdir? Aleyna Arzum Yalçın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Aleyna Arzum Yalçın kimdir? Ömer Bulut Çetinkaya kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Ömer Bulut Çetinkaya kimdir? Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir? Mustafa Müfit Tekeli kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mustafa Müfit Tekeli kimdir? Baykal Işık kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Baykal Işık kimdir? Doğan Sanlı Ihkın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Doğan Sanlı Ihkın kimdir? Adem Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Adem Yılmaz kimdir? Gizem Gülen kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Gizem Gülen kimdir? Atakan Duran kimdir? İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran kimdir? Melih Terzioğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Melih Terzioğlu kimdir? Ertunç Tezcan kimdir? İYİ Parti İzmir Urla Belediye Başkan adayı Ertunç Tezcan kimdir? Aslan Sezgin kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Aslan Sezgin kimdir? Erman Çıkar kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Erman Çıkar kimdir? Güven Kılıç kimdir? İYİ Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Güven Kılıç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title