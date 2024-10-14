Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor

Gösterişli hayatlarıyla tanınan Engin ve Dilan Polat, 5 Kasım'da tutuklanarak magazin dünyasını sarstı. Bu olayın ardından, benzer içerikler paylaşan Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı ve çiftin güzellik merkezlerine kayyum atanmıştı.

POLATLARIN ARDINDAN PAYLAŞIMLARINA ARA VERDİ

Polatların tutuklanmasının ardından, Öz çifti de tutuklanma korkusuyla şatafatlı paylaşımlarına ara vermek zorunda kaldı. Özlem Öz'ün yer sofrasında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

ÖZLEM ÖZ'DEN DİLAN POLAT'A BEKLENMEDİK HAMLE

Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından, Özlem Öz ile olan takipleşmeleri dikkat çekmeye devam ediyordu. Ancak yeni bir gelişme yaşandı: Öz, Dilan Polat'ı takipten çıktı.Dilan Polat'ın ise Özlem Öz'ü hâlâ takip ettiği görmesi dikkatlerden kaçmazken bu durum, ikilinin ilişkisi hakkında yeni spekülasyonlara yol açarak takipçileri arasında merak uyandırdı.