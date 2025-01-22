Salih Keçeci: Ferdi Tayfur, zor bir adam ve sert bir babaydı

Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Salih Keçeci, Ferdi Tayfur'un özel hayatına dair bilinmeyenleri ve magazin dünyasının dikkat çeken olaylarını anlattı.

"FERDİ TAYFUR, ZOR BİR ADAM VE SERT BİR BABAYDI"

Ferdi Tayfur ile yakın bir ilişkisi olduğunu belirten Salih Keçeci, "Ferdi Tayfur'u herkesten iki adım önde tanıyorum. Zor bir adamdı ve sert bir babaydı. Kızı sanatçı olmak istediğinde bunu engelledi" dedi.

"NECLA NAZIR MUTLU BİR KADINDI"

Necla Nazır'ın hayatı hakkında da konuşan Keçeci, "Necla Nazır, Ferdi Tayfur'la olduğu zamanlarda mutlu bir kadındı. Ancak örtünüp muhafazakar bir hayata girince ilişkileri bitti" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN TERCİHLERİNE SAYGI GÖSTERMELİYİZ"

Magazin dünyasındaki konulara dair görüşlerini paylaşan Keçeci, "İnsanların cinsel tercihine saygı göstermek zorundayız" diyerek Mert Demir ve Serenay Sarıkaya hakkında çıkan haberlere dair değerlendirmelerde bulundu.