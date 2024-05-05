Salih Bademci Dursunoğlu karakterini canlandıracak

Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'deki yazısına göre, Dursunoğlu karakteri için birçok oyuncunun adı geçse de, son kararın Salih Bademci'nin bu karakteri canlandıracağı yönünde olduğu kamuoyuna yansıdı.

Senaryosu tamamlanmak üzere olan proje için Bademci, hazırlıklara başladı.