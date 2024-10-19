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Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar Ayvalık'ta zeytin hasadında

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Türk sanat camiasının sevilen isimlerinden Hülya Avşar, yaz başından bu yana Ayvalık'ta kaldığı yazlığında zeytin hasadına başladı. Bahçesindeki ağaca çıkan Avşar, zeytin toplarken sahte zeytinyağı markalarına da gönderme yaptı. O anlarını paylaşan Avşar, "Sahte zeytinyağlarından, yiyeceklerden bıktık değil mi? Ya kendi işini kendin yapacaksın ya da bu sopayı yiyeceksin" dedi.

Türk sanat camiasının sevilen isimlerinden birisi olan Hülya Avşar, yaz başından bu yana Ayvalık'ta kalıyor. Orada satın aldığı yazlığında kalmayı tercih eden Avşar Kızı, zeytinini de doğadan karşılıyor.

AĞACA ÇIKIP ZEYTİN TOPLADI

Hülya Avşar, bahçesindeki ağaca çıkarak zeytin hasadına başladı. Yardımcısının elinden tırmığı alan Avşar, ağaca çıktı ve zeytin topladı.

"SAHTELERİNDEN BIKTIK"

Ünlü isim o anları Instagram hesabından paylaşarak "Hasat bereketli... Sahte zeytinyağlarından, yiyeceklerden bıktık değil mi? Ya kendi işini kendin yapacaksın ya da bu sopayı yiyeceksin. Berekete bakın berekete maşallah" ifadelerini kullandı.

Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar Ayvalık'ta zeytin hasadında
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin

Hülya Avşar Zeytinyağı Ünlüler Magazin Zeytin Yaşam Doğa

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