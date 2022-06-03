Şahan Gökbakar, merakla beklenen Recep İvedik 7'den ilk kareyi paylaştı - Haberler

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Şahan Gökbakar, merakla beklenen Recep İvedik 7'den ilk kareyi paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ünlü komedi serisi Recep İvedik 7'nin çekimlerine başladı. Gökbakar, sosyal medya hesabından setteki ilk karesini paylaşarak "Recep emmi" notunu yazdı.

Şahan Gökbakar'ın yazdığı popüler komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı. 25 Nisan'dan sosyal medya hesabından paylaşım yapan komedyen, Recep İvedik 7 için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

"RECEP EMMİ"

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Recep İvedik 7'nin çekimleri başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökbakar ise4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Recep İvedik karakterinden ilk kareyi paylaşarak "Recep emmi" notunu yazdı.

İşte Recep İvedik 7'den ilk kare:

Şahan Gökbakar, merakla beklenen Recep İvedik 7'den ilk kareyi paylaştı

25 Nisan'da Instagram hesabından Recep İvedik 7'nin çekileceğinin müjdesini veren Şahan Gökbakar, "Dikkat fotoğraf sübliminal mesaj içerir. Recep İvedik 7 yakında sizlerle " ifadelerini kullanmıştı.

Şahan Gökbakar, merakla beklenen Recep İvedik 7'den ilk kareyi paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Şahan Gökbakar Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Idris Bozkurt:

Ahlaksızlığın daniskası ... çocuklara bile kötü örnek teşkil eden bir karakter. Nema lazım...

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slim shady:

Gereksiz bir film. Milletimize hiçbir şey vermeyen, düşündürmeyen bir film!

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Panther Panthera:

Kim istediki, sacma sapan hareketler bunlar.

Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
500
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