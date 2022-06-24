Sağanak yağış konsere ilgiyi azalttı Sağanak yağış konsere ilgiyi azalttı Eypio yağmurun azizliğine uğradı Ünlü rap sanatçısı Eypio sağanak yağış altında, konser verdi. Sağanak yağış konsere ilgiyi azalttı Eypio yağmurun azizliğine uğradı ZONGULDAK - Ünlü rap sanatçısı Eypio sağanak yağış altında, konser verdi. Sağanak yağış altında gerçekleşen konserde ilgi az oldu. Ünlü tap sanatçı Eypio, Zonguldak'ta konser verdi. Kargo alanında gerçekleşen konserde sağanak yağmur nedeniyle konsere ilgi az olurken yağan yağmura aldırış etmeden ünlü sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Magazin Magazin Güncel Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Sağanak yağış konsere ilgiyi azalttı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.