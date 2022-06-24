Sağanak yağış konsere ilgiyi azalttı
İhlas Haber Ajansı - Sertaç Özdemir - Magazin
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Sağanak yağış konsere ilgiyi azalttı Eypio yağmurun azizliğine uğradı Ünlü rap sanatçısı Eypio sağanak yağış altında, konser verdi.
Sağanak yağış konsere ilgiyi azalttı
Eypio yağmurun azizliğine uğradı
ZONGULDAK - Ünlü rap sanatçısı Eypio sağanak yağış altında, konser verdi. Sağanak yağış altında gerçekleşen konserde ilgi az oldu.
Ünlü tap sanatçı Eypio, Zonguldak'ta konser verdi. Kargo alanında gerçekleşen konserde sağanak yağmur nedeniyle konsere ilgi az olurken yağan yağmura aldırış etmeden ünlü sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Magazin