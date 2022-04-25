Safiye Soyman, tüy detaylı kıyafetiyle Seda Sayan'ın nikahına damga vurdu - Haberler

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Safiye Soyman, tüy detaylı kıyafetiyle Seda Sayan'ın nikahına damga vurdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman, tüy detaylı kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Soyman'ın beğenilmeyen kıyafeti için "Nikaha pijamayla katılmış" yorumları yapıldı.

7 Mayıs'ta Prag'a nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yaşananlar vize sorunlarından dolayı nikahı İstanbul'da yapma kararı aldı. Safiye Soyman, çiftin Beşiktaş'taki töreninde giydiği kıyafetiyle adından söz ettirmeyi başardı.

KIYAFETİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Sadece yakın çevresinin katıldığı bir tören yapan çiftin nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun üstlendi. Yakın arkadaşının şahidi olan Safiye Soyman, kabarık saçları ve tüy detaylı kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Soyman'ın eşofmana benzetilen kıyafeti için "Seda Sayan'ı gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.

Safiye Soyman, tüy detaylı kıyafetiyle Seda Sayan'ın nikahına damga vurdu

İşte Safiye Soyman'ın kıyafeti için yapılan bazı yorumlar:

Safiye Soyman, tüy detaylı kıyafetiyle Seda Sayan'ın nikahına damga vurdu

Safiye Soyman, tüy detaylı kıyafetiyle Seda Sayan'ın nikahına damga vurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Safiye Soyman, Seda Sayan, Nikah, Magazin, Haberler

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