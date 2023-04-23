Safiye Soyman - Seda Sayan... KIRKLARI KARIŞTI!

Seda Sayan, yaptırdığı estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık bir ay önce Safiye Soyman'ın yaptırdığı operasyonun sonuçlarını görünce, aynı doktora baş vurdu.

ŞİMDİ DE 'LOLITA LIFT!'

Estetikleriyle adından söz ettirmeye devam eden 60 yaşındaki şarkıcı, bayram günü de doktorunun kapısını çalarak; alt yüzü ve gıdısı için 'Lolita Lift' ameliyatı oldu.

Safiye Soyman'ın yaklaşık bir ay önce geçirdiği estetik operasyonun başarılı sonuçlarının ardından kankası Seda Sayan da aynı doktorun kapısını çaldı.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Sayan, doktoruna; "Lolita olacağım, değil mi hocam?" dedi.

Safiye Soyman ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kankası Seda Sayan'a 'Nihayet seni de baştan çıkarttım'dedi.