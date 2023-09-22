Safiye Soyman, Seda Sayan'ın takipten çıkmasına üzüldü

Safiye Soyman, Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkarmasına üzüldüğünü belirtirken, Faik Öztürk ise esprili bir şekilde durumu değerlendirdi.

Seda Sayan ile yediği içtiği ayrı gitmeyen Safiye Soyman'ın takipten çıkarma duruma çok üzüldüğünü belirten Faik Öztürk, "Kader kader. Ne yapalım?

Biz kaderimize razıyız. Safiye çok üzüldü, bir haftadır kendini toparlayamıyor, üç gündür uyuyamıyor" şeklinde esprili bir açıklamaya imza attı.

"TAKİPTEN ÇIKTIĞI İÇİN ÜZÜLDÜM"

Safiye Soyman ise "Seda benim bacım. Her gün üç kez görüntülü konuşuyoruz. Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş. Yeni trend bu.

Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise. Hande Yener de yapmış. Saygı duyuyorum. Demek ki öyle uygun gördü. 'Memnun musunuz?' derseniz, hiç memnun değilim. Çıkardığı için tabii iki üzüldük" dedi.