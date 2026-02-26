Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu
Şarkıcı Safiye Soyman, gittiği bir çiftlikte hayvanlarla yakından ilgilenirken ilginç bir an yaşadı. Elleriyle beslediği alpaka aniden Soyman'ın yüzüne tükürdü. Yaşananlar karşısında şoke olan şarkıcı, "Alpakayı çok sevdim keşke bana tükürmeseydi" dedi.
- Safiye Soyman, bir çiftlikte alpaka besledi.
- Alpaka, Safiye Soyman'ın yüzüne tükürdü.
- Safiye Soyman, yaşadığı anları sosyal medyada paylaştı.
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte gittiği çiftlikte hayvanlarla yakından ilgilendi. Özellikle alpakaya yoğun ilgi gösteren Soyman, hayvanı elleriyle besledi.
ALPARA YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
Ancak sevmek için yaklaştığı sırada alpaka aniden yüzüne tükürdü. Beklenmedik an karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Soyman, yaşadığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı paylaşımına, “Alpakayı çok sevdim hayvanlara bayıldım keşke bana tükürmeseydi” notunu düştü.
Soyman’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.