Haberler

Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu

Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu Haber Videosunu İzle
Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Safiye Soyman, gittiği bir çiftlikte hayvanlarla yakından ilgilenirken ilginç bir an yaşadı. Elleriyle beslediği alpaka aniden Soyman'ın yüzüne tükürdü. Yaşananlar karşısında şoke olan şarkıcı, "Alpakayı çok sevdim keşke bana tükürmeseydi" dedi.

  • Safiye Soyman, bir çiftlikte alpaka besledi.
  • Alpaka, Safiye Soyman'ın yüzüne tükürdü.
  • Safiye Soyman, yaşadığı anları sosyal medyada paylaştı.

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte gittiği çiftlikte hayvanlarla yakından ilgilendi. Özellikle alpakaya yoğun ilgi gösteren Soyman, hayvanı elleriyle besledi. 

ALPARA YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Ancak sevmek için yaklaştığı sırada alpaka aniden yüzüne tükürdü. Beklenmedik an karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Soyman, yaşadığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı paylaşımına, “Alpakayı çok sevdim hayvanlara bayıldım keşke bana tükürmeseydi” notunu düştü.

Soyman’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi