Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Safiye Soyman'dan Faik Öztürk'e sert tepki: Ben olmazsam o biter

Safiye Soyman'dan Faik Öztürk'e sert tepki: Ben olmazsam o biter
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, yıllardır birlikte olduğu Faik Öztürk'ün 'Ben iş adamıyım, ayrılırsak Safiye'nin birçok şeyini kaybeder' sözlerine 'Asıl ben olmazsam o biter! O bir restorancıydı, ben varsam Faik var' yanıtını verdi.

Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Safiye Soyman ile yıllardır birliktelik yaşayan Faik Öztürk bir programda "Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım, çalışmasam da hayatıma devam ederim" demişti.

"BEN VARSAM FAİK VAR"

Pembe Masa programına konuk olan Safiye Soyman, hayat arkadaşının bu sözleri karşısında sinirlerine hakim olamadı. 62 yaşındaki şarkıcı, "Asıl ben olmazsam o biter! O öyle dediyse… O bir restorancıydı, ben varsam Faik var" dedi.

Soyman, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden oğlu Harun hakkında da "Harun'u yaşatmak için ben her gün öldüm. Öldüğünde eve gittim, yastığını aldım. Harun'umun kokusunu hatırlamak için kokladım, sarıldım. O süreç çok zor oldu. Sakinleştirici ilaçlarla ayakta durdum. Oğlumun yastığıyla uyuyorum, kokusu hâlâ var" diye konuştu.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

David Beckham, Beşiktaş'ta!
img

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
img

Türk futbol tarihine geçen an
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

ikinizde olmasanız biz çok mutlu oluuruz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

İkinizin de hammn gggg

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.