Safiye Soyman'dan Faik Öztürk'e sert tepki: Ben olmazsam o biter

Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Safiye Soyman ile yıllardır birliktelik yaşayan Faik Öztürk bir programda "Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım, çalışmasam da hayatıma devam ederim" demişti.

"BEN VARSAM FAİK VAR"

Pembe Masa programına konuk olan Safiye Soyman, hayat arkadaşının bu sözleri karşısında sinirlerine hakim olamadı. 62 yaşındaki şarkıcı, "Asıl ben olmazsam o biter! O öyle dediyse… O bir restorancıydı, ben varsam Faik var" dedi.

Soyman, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden oğlu Harun hakkında da "Harun'u yaşatmak için ben her gün öldüm. Öldüğünde eve gittim, yastığını aldım. Harun'umun kokusunu hatırlamak için kokladım, sarıldım. O süreç çok zor oldu. Sakinleştirici ilaçlarla ayakta durdum. Oğlumun yastığıyla uyuyorum, kokusu hâlâ var" diye konuştu.