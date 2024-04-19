Rüzgar Aksoy, Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor

Rüzgar Aksoy, başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Furkan Palalı, Melisa Döngel ve Devrim Yakut'un olduğu Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılarak TRT ekranlarında yayınlanan Aziz Mahmud Hüdayi Aşkın Yolculuğu'nda rol alan Aksoy, projesi bitince eski setine döndü. Oyuncu dizide Yavuz rolünü oynamaya devam edecek. Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği dizi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Rüzgar Aksoy'un oynadığı Yavuz karakteri, Bestemsu Özdemir'in hayat verdiği Yasemin'in iş insanı eski sevgilisiydi.