Robert Redford, 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Robert Redford, 89 Yaşında Hayatını Kaybetti
ABD'li ünlü aktör ve Oscar ödüllü yönetmen Robert Redford, 89 yaşında Sundance'teki evinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Redford'un halkla ilişkiler sorumlusu Cindi Berger, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Robert Redford, 16 Eylül 2025'te Utah dağlarındaki Sundance'teki evinde, çok sevdiği ve sevdikleriyle çevrili olduğu yerde hayata veda etti. Çok özlenecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
