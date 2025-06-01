Rihanna'nın babası hayatını kaybetti

Rihanna'nın babası hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty, 70 yaşında hayatını kaybetti

'Pon de Replay', 'SOS', 'Don't Stop The Music', 'Rehab' ve 'Umbrella' gibi şarkılarla dünyada milyonların beğenisini kazanan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, aldığı haberle yıkıldı. Dünyaca ünlü şarkıcının babası Ronald Fenty yaşamını yitirdi.

RİHANNA BABASINI KAYBETTİ

Ronald Fenty, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süre önce rahatsızlık geçirdiği bilinen Rihanna'nın babasının ölümüne ilişkin açıklamada bulunulmadı.

Rihanna'nın babası hayatını kaybetti

Fenty'nin aile yakınları, California'da bir araya geldi. Rihanna henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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