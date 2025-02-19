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Rihanna gözyaşlarına boğuldu: Sevgilisi ASAP Rocky, silahlı saldırı davasında beraat etti

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ASAP Rocky, silahlı saldırı davasında tüm suçlamalardan beraat etti. Rocky'nin iki çocuğunun annesi olan 36 yaşındaki Rihanna, karar okunurken ağladı ve koşarak sevgilisine sarıldı. Rocky ve Rihanna'nın sarılıp hıçkırıklara boğulduğu anlar gündeme damga vurdu.

ASAPRocky, silahlı saldırı davasında tüm suçlamalardan beraat etmesinin ardından jüri üyelerine şükranlarını sundu. Dailymail'in haberine göre, karar açıklanırken Rocky ile iki çocuğu olan Rihanna gözyaşlarına boğulurken, Rocky koşarak ona sarıldı.

Rihanna gözyaşlarına boğuldu: Sevgilisi ASAP Rocky, silahlı saldırı davasında beraat etti

38 yaşındaki rapçi, jüri üyelerine duruşma salonundan ayrılırken, "Hayatımı kurtardığınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Hüküm giymesi halinde 24 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan Rocky, mutluğunu sevdikleriyle paylaştı.

Rihanna ise erkek arkadaşı ASAP Rocky'nin silahlı saldırı davasında tüm suçlamalardan beraat etmesinin ardından sessizliğini bozdu.

RIHANNA'DAN ŞÜKÜR PAYLAŞIMI

36 yaşındaki pop yıldızı, dün gece Instagram'da Rocky'nin suçlu bulunması halinde olası 24 yıl hapis cezasından kurtulmasını sağlayan kararı kutlayan bir mesaj paylaştı.

Rihanna gözyaşlarına boğuldu: Sevgilisi ASAP Rocky, silahlı saldırı davasında beraat etti

Ünlü ismin duygusal paylaşımı, büyük ilgi çekti.

Rihanna gözyaşlarına boğuldu: Sevgilisi ASAP Rocky, silahlı saldırı davasında beraat etti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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